Colpaccio Olimpia Milano: Brandon Davies è ufficiale

MILANO - Il colpaccio è servito: Brandon Davies è il primo rinforzo ufficiale dell'Olimpia Milano. "Sono felice di essere qui - ha dichiarato il fuoriclasse al sito dell'Armani Exchange - ed entusiasta di far parte della squadra Campione d'Italia. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme a questo gruppo". L'ex centro del Barcellona ha firmato un contratto di due anni con Milano e andrà a prendere il posto Kaleb Tarczewski nello scacchiere tattico di Ettore Messina che, con la firma del centro americano naturalizzato ugandese, non può più nascondersi: l'obiettivo è la Final Four di Eurolega. Davies, nato a Philadelphia il 25 luglio 1991 e con alle spalle 78 gare in carriera in Nba (con 76ers e Nets), è alla seconda esperienza nel campionato italiano: nel 2015/16 aveva giocato a Varese, sfiorando il successo nella Fiba Europe Cup, persa in finale contro Francoforte. Un colpaccio per sognare in grande ma non sarà l'unico: l'Olimpia è pronta a ufficializzare gli arrivi del play Kevin Pangos, nell'ultima stagione in Nba a Cleveland, di Naz Mitrou-Long proveniente da Brescia, Billy Baron ex Zenit San Pietroburgo e Stefano Tonut, uomo-simbolo della Reyer Venezia di Walter De Raffaele, oltre al rinnovo in fase di definizione di Gigi Datome.