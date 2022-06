Milano, ufficializzato l'arrivo di Mitrou-Long dalla Germani Brescia

MILANO - Dopo l'addio di Troy Daniels e il rinnovo di Kyle Hynes, l'Olimpia Milano neocampione d'Italia piazza un grandissimo colpo di mercato acquistando il canadese (naturalizzato greco) Naz Mitrou-Long dalla Germani Brescia. L'ufficialità è stata comunicata proprio dai lombardi attraverso una nota sul proprio sito: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di due anni con Naz Mitrou-Long, nato a Missisauga, in Ontario, Canada, il 3 agosto 1993, 1.90 di statura, la scorsa stagione alla Germani Brescia. Naz Mitrou-Long ci ha conquistato non solo per il rendimento ma anche per lo spirito con cui gioca. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Quando la gente pensa all’Olimpia, automaticamente pensa ad un’eccellenza. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all’Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sentofortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l’ora di debuttare con questa maglia” si legge nella nota.