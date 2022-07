Ufficiale, l'Olimpia Milano saluta Tarczewski: "Grazie per i 6 anni insieme"

Tarczewski, il comunicato dell'Olimpia

"La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Kaleb Tarczewski per i sei anni trascorsi insieme e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro. Durante la sua permanenza a Milano, Kaleb Tarczewski ha aiutato la squadra a vincere due scudetti (2018 e 2022), due Coppe Italia (2021 e 2022), tre Supercoppe (2017, 2018, 2020) e a raggiungere le Final Four di EuroLeague a Colonia nel 2021. Nel frattempo, è diventato primo di sempre del club in EuroLeague per partite giocate (primo oltre le 100 nella storia), rimbalzi, stoppate e canestri da due punti. Al di là dei numeri, Tarczewski è arrivato a Milano da rookie, direttamente dall’università dell’Arizona e un breve periodo agli Oklahoma City Blue della G-League. L’Olimpia è stata fino a questo momento la sua unica squadra europea. Ha trascorso più tempo a Milano che al college, dove pure è rimasto per tutte le stagioni di eleggibilità. Nel basket moderno, è un fatto più unico che raro, soprattutto per un americano. In tutti questi anni, Tarczewski è sempre stato un modello di serietà, impegno, educazione, un vero esempio per tutti i compagni", scrive l'Olimpia in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.