Colpo Gevi Napoli Basket: JaCorey Williams è il nuovo pivot degli azzurri

NAPOLI - Colpo di mercato della Gevi Napoli che ingaggia il lungo americano JaCorey Williams! Già in due stagioni fa in Serie A1 con la maglia di Trento, Williams ha disputato l'ultima stagione in Lnb (Francia) con il Bourg en Bresse viaggiando a 8.4 punti di media e 4.7 rimbalzi mentre 9.9 punti e 4.1 rimbalzi sono state le statistiche in Eurocup. Un grande acquisto accolto così' da coach Maurizio Buscaglia: "Abbiamo voluto inserire un giocatore come lui per integrare il nostro pacchetto lunghi, per avere una dimensione di verticalità. È un atleta rapido, veloce, che corre bene il campo, che si integra ottimamente con i giocatori che abbiamo. Williams ha qualità, voglia di riscatto. Fa molto piacere che si unisca al desiderio di competere per darci una mano nella sfida che ci attende quest’anno, in un campionato che sarà duro e difficile".