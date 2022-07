A Eleven Sports il pacchetto pay di LBA per 10 milioni di euro in tre anni

Bologna 19 luglio 2022 - Lega Basket Serie A comunica di avere assegnato a Eleven Sports Network LTD il Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella quale Eleven presenterà ai club il proprio piano di valorizzazione dei diritti Pay per il triennio.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini - Nonostante il difficile periodo di pandemia che ha pesantemente penalizzato le ultime due stagioni, grazie al grande impegno dei club e ai loro importanti investimenti abbiamo raddoppiato il valore della licenza raggiungendo un totale complessivo di oltre 10 milioni di euro per il prossimo triennio. Si tratta di una conferma dell’accresciuto valore della serie A a cui ha contribuito in queste ultime cinque stagioni anche il gruppo Eurosport Sas che ringrazio per la competenza e passione con cui ci hanno seguito. Ora ci aspetta un importante lavoro a tutela degli appassionati utenti del prodotto basket nella migrazione dalla piattaforma che ha trasmesso il nostro campionato nelle ultime stagioni a quella di Eleven ed aumentare ulteriormente la popolarità della Serie A".

“Ringraziamo il presidente Gandini e i club per aver scelto Eleven come partner per il prossimo triennio - ha commentato Giovanni Zurleni, Managing Director di Eleven Sports Italia - Tale acquisizione va a completare l'offerta Eleven riservata agli appassionati di basket, che comprende le più importanti competizioni continentali per club, con tutte le partite di Eurolega, Eurocup, il grande basket internazionale con tutte le partite delle competizioni FIBA per squadre nazionali, incluse FIBA Eurobasket 2022 e FIBA World Cup 2023, e contenuti prodotti da Team Whistle come Dunk League. Con la grande aggiunta della LBA Serie A, Eleven diventa così a tutti gli effetti il principale punto di riferimento per gli amanti della pallacanestro in Italia.”

ELEVEN SPORTS è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment capace di generare oltre 4 miliardi di visualizzazioni al mese grazie ai suoi contenuti e al proprio network globale.

Nel 2017 ELEVEN sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle grandi potenzialità di crescita del segmento. Intuizione formidabile vista la crescita del numero di fan che hanno apprezzato le nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi.