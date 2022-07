Trieste, ufficiale: Frank Bartley sarà la nuova guardia

La Pallacanestro Trieste, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato di essersi assicurata le prestazioni della guardia Frank Bartley IV per la stagione 2022/2023. Il classe 1994 vestirà il biancorosso dopo aver disputato l’ultima stagione nella Winner League israeliana mettendo a referto quasi 17 punti di media. Soddisfatto il coach Marco Legovich, che dichiara: "Sono sicuramente soddisfatto di essere riusciti a portare a Trieste un giocatore del calibro di Bartley. Si tratta di un professionista che ha dimostrato una crescita costante negli anni e che arriva nel momento giusto della sua carriera qui, pronto per prendersi responsabilità importanti. È un giocatore di grande impatto offensivo grazie a una ampia varietà di soluzioni per concludere, ma al contempo può essere un'ottima spalla da affiancare al playmaker. Abbina la tecnica a una fisicità di alto livello, il che gli permette di essere efficace sia in attacco nell' 1vs 1, sia nella metà campo difensiva”.