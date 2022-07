Germani Brescia, è ufficiale: Della Valle torna alla Leonessa

BRESCIA - Amedeo Della Valle, dopo aver rescisso il contratto nello scorso giugno, torna contro ogni pronostico alla Germani Brescia. "È nato tutto velocemente e l'operazione con Amedeo è scaturita in queste ore, grazie all'extra budget messo da Faustino Ferrari", dichiara il patron della Leonessa Mauro Ferrari nella conferenza stampa che sancisce il ritorno della guardia azzurra in maglia biancoblù. "Il comportamento di Amedeo è stato dignitoso e da uomo prima che da atleta", prosegue Ferrari. "Partendo dal presupposto che ha giocato un anno straordinario, incredibile, così come tutta la squadra, e da questa situazione si esce con una certa convinzione. A 28 anni si ha voglia di guardare all'Eurolega, si viene sollecitati da amici e colleghi durante il mese di maggio e si esce da una situazione in cui tutti avrebbero pensato la stessa cosa. Da qui poi esce l'uomo corretto, serio ed educato perché Amedeo si è anteposto il problema di non mettere in difficoltà la Pallacanestro Brescia e, visto che aveva contratto, ci ha messo del suo perché voleva comportarsi da signore".