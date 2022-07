Napoli, ufficiale il colpo Robert Johnson

NAPOLI - Gran colpo di mercato firmato dalla Gevi Napoli che si assicura il talento dell'americano Robert Johnson. Visto l'anno scorso in Serie A2 (per metà stagione) con Cantù Johnson aveva mostrato le sue grandi doti di realizzatore (19.7 punti di media) e adesso si appresta a confrontarsi con la Serie A1. Gran entusiasmo da parte di coach Maurizio Buscaglia: "Un giocatore con enormi qualità, che ha dimostrato anche in Italia, ed è bellissimo che possa ritornare, e lo si possa rivedere, in un campionato superiore a quello disputato, proprio per ritagliarsi il suo spazio. Ha grandi motivazioni, ha qualità di scorer e di giocatore che può creare per sé stesso e per i suoi compagni. È un perfetto incastro per i nostri giocatori del perimetro completando molto bene il reparto".