Virtus Bologna, Gora Camara rientra dal prestito a Pesaro

La Virtus Pallacanestro Bologna ha reso noto che "Gora Camara rientrerà dal prestito a Pesaro e farà parte del Roster per la stagione 2022/23". Centro di 214 centimetri, Gora è nato a Dakar, in Senegal, il 12 aprile 2001. Cresciuto, dalla stagione 2017/18, proprio nel settore giovanile della Virtus, ha esordito in prima squadra nel 2019, a Lubiana, durante la Basketball Champions League vinta dalla Segafredo. La sua definitiva consacrazione a livello internazionale è avvenuta nel dicembre 2018 quando, con i bianconeri, ha preso parte alla tappa di Valencia dell'Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, guadagnandosi la finale, un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP della rassegna chiusa con una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione. Dal 2019 al 2021 ha indossato la canotta di Casale Monferrato, prima di disputare con Pesaro la stagione appena conclusa.