Verona, ufficiale l'arrivo di Smith: squadra al completo

VERONA - La neo-promossa Scaligera Verona può iniziare la preparazione alla stagione 2022-23 dell Serie A1. La squadra gialloblù ha ufficializzato l'arrivo del centro Taylor Smith completendo il roster per coach Ramagli . Smith ha parlato della scelta evidenziando l'intervento di Karvel Anderson (l'eroe della promozione): “Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia gialloblu! Da quando ero a Ravenna ho sentito solo bellissime cose su Verona, sulla storia cestistica e sulla bellezza della città. Parlando con Karvel Anderson non ho mai avuto dubbi e sono stato felice di accettare la proposta della società. Sono onorato di avere la possibilità di scendere in campo ogni giorno, in allenamento ed in partita, per rappresentare Verona”.

Ramagli: "Smith il pezzo giusto"

Soddisfazione anche per il coach della Tezenis: "Come ho avuto modo di dire in occasione della presentazione di Holman era importante, in chiusura di roster, trovare gli incastri giusti e un buon livello di versatilità per i giocatori che dovevano completare il pacchetto dei lunghi. Credo che Smith, in questo senso, possa darci quello di cui avevamo bisogno: un giocatore di squadra, difensore molto versatile in grado di stare in campo sia contro giocatori rapidi che grandi e che quindi ci permette una serie di soluzioni difensive significative. In attacco si mette a disposizione dei compagni di squadra. Abbiamo bisogno di esperienza e lui è un giocatore che, da questo punto di vista, è una garanzia".