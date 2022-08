Pesaro, ecco l'ala forte: Cheatham jr è ufficiale

Pesaro, Cheatham Jr: "Repesa grande coach"

L'ala forte americana, al debutto assoluto in Serie A, racconta i motivi che l'hanno spinto a scegliere l'Italia e una grande piazza della pallacanestro nostrana: "Sono tanti i motivi che mi hanno portato a scegliere Pesaro", dichiara convinto Cheatham. "Ho sentito ottime cose in merito alla struttura del club, a coach Repesa e alla grande professionalità di questa società . Mia moglie tantissime volte mi ha raccontato di quanto sia stupenda l'Italia e dell'elevato livello del basket italiano. Sono entusiasta". La carriera dell'ala americana classe 1995 inizia nella stagione 2013/2014 in ambito college: in Ncaa per quattro stagioni difende i colori dell’Akron Zips, poi nel 2017/2018 ecco il grande salto in Europa, in Belgio, con la maglia dei Kangoeroes Mechelen, club con il quale disputa due ottime stagioni. Nel 2019/2020 inizia la stagione in Bulgaria con il Levski Sofia per poi trasferirsi nella massima divisione francese al Le Portel. Nel 2020/2021 scende in campo in Israele con l’Ironi Nes Ziona prima di intraprendere una nuova esperienza nella Liga Acb spagnola con il Fuenlabrada, formazione con cui disputa anche il 2021/2022 con una media di 10,8 punti, 4,7 rimbalzi e 40,5% da tre punti. Ora l'approdo in Lba, a Pesaro.