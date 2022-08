Reggiana, Krampelj e Gloria aggregati al roster di coach Caja

REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana rende noto che "gli atleti Martin Krampelj e Mirko Gloria saranno aggregati alla prima squadra biancorossa per tutto il precampionato". Il club vice campione d'Italia nel 2015 e nel 2016 "potrà inoltre esercitare un'opzione per estendere il loro contratto fino al termine della stagione", aggiunge il club emiliano. "Krampelj è un ala/pivot slovena di 206 centimetri classe 1995: lasciata la patria da giovanissimo, ha proseguito la sua carriera negli Stati Uniti prima all'High School e poi frequentando l'Università di Creighton, dalla quale è uscito nel 2019. Nell'ultima stagione ha giocato in G-League con i Sioux Falls Skyforce, chiudendo con 9 punti e 5 rimbalzi in 19' di media". Mirko Gloria è invece "un pivot di 203 centimetri classe 1995 con alle spalle importanti esperienze in Serie B e A2: nell'ultima stagione con la maglia di Jesi (Serie B) ha chiuso con 14.6 punti e 9.7 rimbalzi di media in 29' di utilizzo", precisa il club biancorosso che integra i due giocatori per dare più soluzioni tattiche a coach Attilio Caja e aumentare così l'intensità degli allenamenti precampionato.