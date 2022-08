Happy Casa Brindisi, ufficiale l'arrivo in prestito di Bocevski

Happy Casa Brindisi ha rilevato, in prestito dalla Stella Azzurra Roma, l'atleta classe 2003 Dino Bocevski. Lo rende noto la stessa società di basket brindisina: "Ala di 205 centimetri per 86 chili, di origini serbo-macedoni, Bocevski è del settore giovanile Stella Azzurra Roma a partire dalla leva under 14. Nel corso degli anni ha maturato esperienza in campionati professionistici di C-Silver, C-Gold Lazio e serie B Nazionale. Nelle ultime stagioni ha partecipato all'International Junior Tournament e all'Adidas Next Generation Tournament, eventi in cui si sfidano i migliori giovani talenti della pallacanestro giovanile europea.Dino Bocevski sarà a disposizione dello staff tecnico della prima squadra per l'intera stagione sportiva".