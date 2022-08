Kaiser Gates ci ripensa: è già addio alla Gevi Napoli

Gates ci ripensa, l'annuncio della Gevi Napoli Basket

Ad annunciarlo è la stessa società partenopea con un comunicato ufficiale: "La Gevi Napoli Basket rende noto che il giocatore americano Kaiser Gates, dopo aver nei giorni scorsi regolarmente sottoscritto un contratto professionistico con la società azzurra per la prossima stagione 2022/2023, ha comunicato, attraverso i suoi procuratori, per le vie brevi prima, e non rispondendo alla convocazione poi, di non voler rispettare l'impegno formalmente assunto, e di non venire a giocare a Napoli, in virtù di un asserito interesse manifestato nei propri confronti da franchigia NBA. La Gevi Napoli Basket nel prendere atto della unilaterale ed illegittima presa di posizione del giocatore americano Kaiser Gates, e dei suoi procuratori, avendo ricevuto un evidente e grave danno sportivo e di immagine, intraprenderà nei confronti dell'atleta Kaiser Gates, tutte le opportune azioni a tutela della propria immagine e dei propri diritti".