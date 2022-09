Olimpia Milano, è finalmente ufficiale l'arrivo di Voigtmann

MILANO - Johannes Voigtmann è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. Dopo mesi di attesa i campioni d'Italia hanno potuto finalmente annunciare l'arrivo dell'ala tedesca, attualmente impegnata ad Eurobasket, per completare il roster 2022-23. Voigtmann ha firmato un contratto biennale con i biancorossi dopo aver ricevuto dalla Fiba la "Letter Of Clearence" per liberarsi dal contratto con il Cska Mosca (aveva ancora un anno). Queste le prime parole del giocatore: “Sono felice di unirmi ad un club così prestigioso e ad una squadra così ambiziosa. Sono cosciente che gli obiettivi e le aspettative sono molto alte, ma proprio per questo ho grande voglia di contribuire e aiutare l’Olimpia ad avere il massimo successo possibile”.