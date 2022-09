Gevi Napoli Basket, preso Dimitrios Agravanis

Altro rinforzo per la Gevi Napoli Basket che ha preso l'ala-pivot Dimitrios Agravanis. L'acquisto del greco è stato annunciato con una nota: "La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore greco Dimitrios Agravanis. Nato ad Atene il 20 Dicembre 1994, Agravanis è un’ ala/pivot di 208 centimetri. Dopo le prime stagioni nel massimo campionato greco con le maglie di Maroussi e Panionos, il neo-giocatore della Gevi si trasferisce all’Olympiakos Pireo, dove disputa sei stagioni dal 2013 al 2019, realizzando, nel campionato 2017-2018, 11 punti di media per partita e 5.2 rimbalzi. Negli anni all’Olympiakos, Agravanis disputa anche l’Eurolega, arrivando in finale nella stagione 2017-2018. Con la squadra del Pireo il giocatore greco vince due titoli nazionali nel 2014-2015 e nel 2015-2016. Nelle ultime tre stagioni Agravanis è tra i protagonisti con il Promitheas Patrasso, sia in Campionato che in EuroCup. Nel 2019-2020 realizza 10.8 punti e 5 rimbalzi in Campionato, 8.2 e 5.5 in Europa. Nel 2020-2021 ci sono 12.8 punti e 5.9 in Grecia, 9.5 e 4.3 in Eurocup. Nella stessa stagione, nei playoff della Lega Ellenica, Agravanis segna 16.4 di media per partita. Nell’ultimo anno, ancora a Patrasso, il giocatore della Gevi chiude con 13.8 di media e 6.9 rimbalzi in Lega Greca, 11.4 e 4.6 nella seconda competizione continentale. Dimitrios Agravanis, dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanli dall’Under 16 all’Under 20, dal 2016 è in pianta stabile tra i convocati della nazionale greca. Nell’Ultimo europeo Agravani ha realizzato 6.3 punti di media e 3.7 rimbalzi in 18.6 minuti di utilizzo.