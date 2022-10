Serie A, Davies e Melli trascinano Milano: Scafati si arrende

NAPOLI - L'Olimpia Milano campione d'Italia apre la domenica della seconda giornata di campionato vincendo 75-66 a Napoli contro la neo-promossa Givova Scafati. Protagonisti del match Brandon Davies (16 punti), Nicolò Melli (13 punti) ed il rientrante Shavon Shields autore di 5 punti ma 6 rimbalzi e 6 assist per 20 di valutazione. Padroni di casa scatenati nei primi 2'30" tanto da toccare il +11 (13-2) ma da quel momento è stato un assolo biancorosso: parziale di 33-12 per chiudere il 1° quarto sul 33-25 seguito da un altro parziale di 20-7 per scappare sul 53-32 ed andare al riposo lungo in controllo sul 55-40 con Melli a quota 11 punti. I ragazzi di Messina gestiscono il vantaggio fino alla fine conquistando la seconda vittoria stagionale.