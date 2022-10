Brutte notizie per la Pallacanestro Olimpia Milano. Nel corso del match contro il Bayern Monaco, vinto in trasferta dalla squadra allenata da Ettore Messina per 83-81, lo statunitense Shavon Shields è uscito per infortunio nel primo quarto. Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che l'ala piccola classe 1994 "ha riportato una lesione tendinea al piede sinistro" e che "le condizioni di Shields verranno rivalutate in 6-8 settimane".