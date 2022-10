Basket, Tortona vince ancora: battuta Venezia. Gevi Napoli ko

Ancora una vittoria per Tortona, che batte anche Venezia nella gara valida per la quinta giornata della Serie A di Basket. I sorprendenti piemontesi superano per 77-61 gli avversari grazie ai 18 punti di Christon, mentre non bastano a Venezia i 21 di Granger e gli 11 dell'azzurro Spissu. È la quinta vittoria di fila per Tortona, che si trova ora in testa a punteggio pieno insieme alla Virtus Bologna. Segue, al terzo posto, l'Olimpia Milano che batte il Verona per 78-54 grazie ai 13 punti di Melli (con e 9 rimbalzi) Ricci e Thomas.