VENEZIA - Nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A, colpo grosso di Trento, che passa sul filo della sirena 73-72 a Venezia e sale al terzo posto, momentaneamente in compagnia di Tortona e Varese alle spalle della capolista Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano. Vittoria ancor più sofferta per Brescia, che passa 91-90 all'overtime su Trieste.