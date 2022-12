Brutte notizie in casa della Germani Brescia, sull'infortunio di John Petrucelli. L'atleta, che si era fermato durante la sfida della 7DAYS EuroCup con l’Umana Reyer Venezia, ha infatti rimediato una frattura da stress del quinto osso metatarsale del piede sinistro. Ancora incerti i tempi di recupero, ma la società e il giocatore stanno valutando diverse opzioni per stabilire il percorso migliore per farlo tornare a giocare nel minor tempo possibile.