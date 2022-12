Basket, Tortona straripante a Verona: Olimpia Milano agganciata al secondo posto

VERONA - Nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A, prestazione impressionante di Tortona, che si impone in casa di Verona con un roboante 102-80. Eppure gli scaligeri di coach Ramagli erano partiti alla grande, imprimendo un gran ritmo e chiudendo il primo tempo con un confortante +6 sui piemontesi. La squadra di Ramondino però si scatena nella seconda parte e con i parziali di 30-17 e 34-19 ribalta il match, dilagando nel finale. Un successo che vale il momentaneo aggancio all'Olimpia Milano al secondo posto. Per i piemontesi miglior marcatore Christon con 18 punti, 17 quelli di Harper. Non bastano ai veneti i 22 di Anderson, top scorer del match.