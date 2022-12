Basket, Virtus Bologna che brividi a Varese, ma resta a punteggio pieno

Sale Trento, colpi Brindisi e Brescia

Sale al quarto posto Trento, che piega Pesaro per 79-75. Vittorie d'alta quota nel pomeriggio per Brindisi, che supera nettamente Venezia, e Brescia, che travolge Napoli. In coda successi pesanti per Scafati, che supera Treviso, e per Trieste, passa a Reggio Emilia.