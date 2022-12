Basket, Bologna resta avanti, Milano segue a ruota. Tortona e Trento ko

PESARO - Soffrendo più di quanto ci si potesse aspettare, ma la Virtus Bologna passa anche sul parquet della Victoria Libertas Pallacanestro, imponendosi all'overtime per 87-82 e resta al comando della classifica, respingendo l'assalto dell'Olimpia Milano, che domina Varese 96-84. Sconfitte a sorpresa per Tortona, beffata in casa 95-90 da Treviso, e Trento, ko 74-68 a Trieste. Ne approfitta Venezia, che regola agevolmente Sassari 86-76, mentre Scafati espugna Brindisi 75-71. Brescia rispetta il pronostico e travolge il fanalino di coda Reggio Emilia 84-77. In coda, successo corsaro pesante da parte di Verona, che passa a Napoli 80-74.