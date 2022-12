TRIESTE - Sospiro di sollievo per AJ Pacher, che ieri nel corso del match tra la Pallacanestro Trieste e Trento era stato protagonista di una rovinosa caduta a rimbalzo. Trasportato all'osopedale di Cattinara dopo la partita per accertamenti, AJ sta bene: la Tac al cranio ha escluso danni neurologici acuti e le sue condizioni verranno tenute sotto osservazione quotidianamente. Restano da valutare, ma in radiologia, i problemi al polso sinistro, coinvolto nell'incidente.