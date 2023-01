Basket, colpo Olimpia: batte la Virtus e la aggancia in testa alla classifica

La 13ª giornata di Serie A di basket si chiude con il colpo a sorpresa da parte dell'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina inizia il 2023 nel migliore dei modi e vince in casa della Virtus Bologna, agganciandola in vetta alla classifica. L'Olimpia vince per 96-74 grazie a una super prestazione di Davies (23 punti). Virtus e Armani entrambe in testa a 22 punti. Verona si aggiudica la sfida salvezza e batte Trieste 88-81 mentre Brescia batte Sassari dopo un match complicatissimo e chiuso sul 94-92.