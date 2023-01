Basket, colpo Tortona: Virtus Bologna superata 89-81.Trento corsara a Brescia

Seconda sconfitta consecutiva per la Segafredo Bologna nel primo dei due anticipi della 14esima giornata di Serie A. Dopo il ko con Milano nel big match, al PalaFerraris di Casale Monferrato, le V Nere di Scariolo si arrendono per 89-81 alla Bertram Yachts Derthona Tortona, terza forza della stagione regolare trascinata dai 22 punti di Macura; agli emiliani non bastano i 24 punti di Belinelli, top-scorer dell'incontro. Nell'altro anticipo di giornata, colpaccio di Trento, che passa in casa di Brescia, imponendosi per 79-73.