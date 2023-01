Basket, cadono le regine: Olimpia Milano e Virtus Bologna ko

REGGIO EMILIA - La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A si apre col "botto": cadono le regine della classifica, l'Olimpia Milano sconfitta a Reggio Emilia per 73-68, la Virtus Bologna piegata da Brindisi per 78-77. Sconfitte indolori sotto il profilo della leadership in classifica, ma che esaltano Tortona, che batte Scafati per 79-74 e accorcia le distanze dal duo di testa.