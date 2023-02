Basket, Treviso sbanca Verona e si prende il derby salvezza

VERONA - Bella e pesante vittoria per la Nutribullet Treviso Basket , che nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A supera 97-81 la Tezenis Verona in un derby veneto con vista salvezza.

Match equilibrato solo nel primo quarto, poi Treviso dilaga

Era uno dei primi spareggi salvezza cui assisteremo in questa seconda parte della stagione e Treviso non sbaglia, conquistandolo nettamente e meritatamente. Dopo un primo quarto equilibrato, che ha comunque visto chiudere avanti la squadra di Marcelo Nicola, la Nutribullet dilaga in progressione, restando al comando del match e comunque senza mai temere il ritorno orgoglioso della Tezenis. Un successo che riporta in quota gli ospiti, che lasciano momentaneamente la zona caldissima dela classifica.

Spadroneggia e festeggia Banks

Con 24 punti è Banks il top-scorer del match. Lo statunitese/israeliano domina il match con gli scaligeri nel giorno della sua 250ª presenza in Serie A.