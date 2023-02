Basket, Olimpia e Virtus a braccetto. Tortona resta in scia

Nessuna sorpresa dopo la 18ª giornata di Serie A : il duo di testa formato da Olimpia e Virtus vince e resta al comando, come in scia resta Tortona , unica rivale delle due battistrada. Successi importanti per Pesaro , Sassari e Brindisi.

Olimpia di prepotenza, Virtus alla distanza

Le due battistrada vincono ancora, ma con modalità differenti: Milano cede il primo quarto a Trieste, lotta per restare avanti nelle due successive frazioni, ma alla fine si impone 65-59; Bologna soffre fino all'ultimo, prima di imporsi su Brescia per 84-78. Resta in scia Tortona, che alla distanza travolge Varese per 103-91. Successi pesanti anche per Pesaro, Sassari e Brindisi, che superano Reggiana, Trento e Venezia. In coda, vittoria fondamentale per Napoli, che piega Scafati.