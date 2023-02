Reyer Venezia, ufficiale: Spahija è il nuovo allenatore

VENEZIA - Sarà Neven Spahija a raccogliere il testimone da Walter De Raffaele alla guida di Venezia. La Reyer ha ufficializzato l'ingaggio del 60enne allenatore croato come nuovo head coach della prima squadra maschile. Coach Spahija, che ha guidato nella passata stagione il Baskonia nella Liga Acb e in Eurolega, si aggregherà al team 'orogranata' nella giornata di giovedì. Questa sera, in Eurocup contro i lituani del Lietkabelis, l'head coach della Reyer sarà Gianluca Tucci.