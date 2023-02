Basket, botta e risposta tra Olimpia e Virtus. Tortona non molla

Nessuna sorpresa dalla 19ª giornata di Serie A , che vede ancora una volta vittorioso il trio di testa per le immutate posizioni in classifica: Olimpia Milano e Virtus Bologna restano al comando, sempre però seguite da vicino da Tortona , terza forza del campionato in questa regular season.

Olimpia e Virtus corsare, Tortona travolge Trieste

Successi esterni per le prime della classe: l'Olimpia Milano vince 87-75 il derby lombardo con Varese, la Virtus Bologna festeggia dopo il 74-63 rifilato a Reggio Emilia, che lascia le V Nere al comando, in condominio prpoprio con l'AJ. Non molla Torona, che travolge Trieste e eresta nella scia del duo di testa. Cade invece Pesaro, nettamente sconfitto da Venezia e che si allontana dalle prime posizioni, agganciato da Trento, corsaro a Scafati, e Brindisi, che asfalta Verona. Infine successo di Sassari, che espugna Brescia e agguanta un posto alle finale eight.