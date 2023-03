Gevi Napoli Basket, Uglietti: "Vogliamo tanti tifosi al PalaBarbuto, daremo tutto"

“Abbiamo vinto una sola partita in trasferta, ci mancano i risultati fuori casa. A Treviso abbiamo giocato meglio, ma ancora una volta troppi alti e bassi. Manca la cattiveria in più per raggiungere la vittoria. Speriamo in questo rush finale di riuscire a conquistare punti importanti". Sono le parole del Capitano della Gevi Napoli Basket, Lorenzo Uglietti, intervenuto nel corso del programma “Time Out” in onda su Kiss Kiss Napoli TV, emittente ufficiale della società partenopea. "Io cerco di dare l’esempio in allenamento - prosegue -, giocando al massimo dell’intensità per cercare di trasferire ai miei compagni l’importanza di giocare a questo livello. In ogni situazione cerco di dare il massimo, i miei compagni e lo staff sono davvero super, hanno l’atteggiamento giusto. Veniamo da una sosta molto lunga, sicuramente la pausa è servità per ricaricare energie e proiettarsi ad una fase finale che sarà decisiva. Abbiamo avuto il tempo per inserire Wimbush, per introdurlo nelle nostre dinamiche. Sicuramente dobbiamo ritrovare il ritmo partita, ma sono convinto che non ci vorrà tanto per ritrovarlo. Siamo abituati a questo tipo di sosta. Noi ci siamo allenati durante tutto il periodo ,mantenendo alta l’intensità".