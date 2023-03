Diretta Virtus Bologna-Tortona LBA: dove vederla in streaming

La Serie A riprende subito con un big match ad altissima quota. Dopo il successo di Brescia in Coppa Italia e le due vittorie della Nazionale di Pozzecco, nel weekend torna in campo il massimo campionato di basket con la 20^ giornata, che ha in Virtus Bologna-Tortona il match clou. La squadra di coach Scariolo a Torino è andata vicinissima alla conquista del secondo trofeo stagionale, perdendo la finale di Coppa Italia 84-76 contro la Germani Brescia, ed è ora pronta a rimettere la testa sul campionato dove aveva chiuso con 4 successi nelle ultime 5 giornate prima della sosta. Anche Tortona riparte da un ottimo stato di forma, con 6 vittorie nelle ultime 7, e dalla voglia di confermarsi come terza forza del campionato provando magari a mettere in discussione il duopolio Olimpia-Virtus. La sfida sarà un remake della semifinale di Coppa Italia e della serie di semifinale Scudetto 2022, con le Vu Nere vittoriose in entrambi i casi. L'ultimo incontro in campionato è invece datato 7 gennaio, con la gara d'andata vinta 89-81 dalla squadra di coach Ramondino.