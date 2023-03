Basket, Belinelli show: la Virtus piega Tortona e risponde all'Olimpia Milano

BOLOGNA (Italia) - La Virtus Bologna si aggiudica il match con Tortona, imponendosi per 91-90 e restando aggrappata alla vetta, raggiungendo l'Olimpia Milano, che aveva superato Scafati per 89-80. Vincono anche Trento, su Brescia, per 83-76, Varese, che passa per 101-93 a Napoli, Brindisi, che sbanca 100-70 Pesaro, Trieste, che non lascia scampo a Treviso, e Verona, che supera di misura la Reggiana.