Nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A, Varese batte Pesaro in una sorta di "spareggio" per i playoff, che vede i padroni di casa imporsi per 110-99 e salire al quarto posto in classifica, staccando proprio i marchigiani in classifica. Brase si aggiudica la sfida tra coach con Repesa grazie alle prestazioni monstre di Brown e Owens, autori rispettivamente di 27 e di 24 punti.