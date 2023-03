Basket, Olimpia e Virtus vincono in trasferta. Tortona tiene il passo

Continuano a viaggiare a braccetto Milano e Bologna, ancora padrone del campionato di Serie A. Impegnate entambe in traferta, le due battistrada hanno vinto con sicurezza i rispettivi incontri: l'EA7 annichilendo Brindisi per 79-98, la Segafredo dominando a Venezia per 68-83. Tortona, terza della classe, resta comunque in scia, superando Verona per 73-69. Distacchi rilevanti anche nelle partite di Brescia e Reggio Emilia, con la Germani che affossa Trieste per 95-59 e gli emiliani che travolgono una Napoli svagata per 80-62. Vince nettamente anche Varese contro Pesaro per 110-99, mentre Treviso regola Trento. Infine la Dinamo Sassari espugna in volata Scafati per 90-80.