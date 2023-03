Olimpia Milano, sospiro di sollievo per Shields: nessuna lesione alla caviglia

MILANO - Sospiro in casa Olimpia Milano. L'infortunio alla caviglia sinistra subito da Shavon Shields ieri nel corso del match al 'PalaPentassuglia' di Brindisi, esclude lesioni per l'ala piccola americana. Da capire se il giocatore sarà a disposizione di coach Ettore Messina in vista del delicato impegno dei biancorossi campioni d'Italia che sfideranno il Real Madrid in Eurolega.