Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna LBA: dove vederla in streaming

La partita più importante della 22^ giornata della Serie A UnipolSai, sia per classifica che per prestigio, è quella tra l'Olimpia Milano di Ettore Messina e la Virtus Bologna di Sergio Scariolo. Entrambe sono appaiate in vetta a quota 34 punti, hanno conquistato 17 vittorie e subito 4 sconfitte, con la differenza punti che sorride ai padroni di casa. Una sfida che promette tanto spettacolo: l'Olimpia può puntare sul nuovo leader Napier, sulla solidità difensiva di Melli e Hines, e su quella offensiva di Luwawu-Cabarrot e Pangos, mentre le Vu Nere hanno a disposizione il talento in regia di Teodosic, la fisicità sotto al ferro di Jaiteh e Shengelia, e i tanti punti nelle mani del duo Belinelli-Weems. L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 2 gennaio di quest'anno, dove i ragazzi di coach Messina espugnarono la Segafredo Arena con il punteggio di 74 a 96, una partita dominata in lungo e in largo dagli ospiti.