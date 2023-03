Diretta Germani Brescia-Olimpia Milano LBA: dove vederla in streaming

Il derby lombardo tra Brescia e Milano rappresenta la partita più interessante della 23^ giornata di Serie A UnipolSai. Due squadre con due obiettivi diversi: Brescia, dopo aver vinto la Coppa Italia, sta provando a rialzarsi in campionato, per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre Milano, reduce dalla sconfitta nell'ultimo turno di campionato nel big match contro la Virtus Bologna, deve mantenere le distanze da Tortona per difendere il secondo posto in classifica. Sfida speciale per il grande ex di giornata, Amedeo Della Valle, che ha indossato la canotta dell'Olimpia dal 2018 al 2020. All'andata i ragazzi di coach Messina si imposero 78 a 77, mentre l'ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 febbraio di quest'anno, ai quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia, dove la Germani a sorpresa vinse 75 a 72, grazie alle giocate decisive di Della Valle e Petrucelli nei minuti finali.