Basket, Scafati ritrova la vittoria e respira: Trieste ancora ko

SCAFATI - Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A di basket, sospirone di sollievo per Scafati, che spinta dal tifo del PalaMangano piega la Pallacanestro Trieste per 93-85. Una vittoria dal peso specifico inestimabile, che va ad interrompere una serie di cinque sconfitte che stavano trascinando la squadra di coach Sacripanti verso la zona bollente della classifica. Grandi protagonisti Okoye e Logan, con 20 punti a testa. Inizia invece a guardarsi le spalle Trieste, che una volta raggiunta la zona di comfort, ha infilato tre ok consecutivi e adesso rischia di ritrovarsi coinvolta nella lotta per la salvezza.