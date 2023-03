Milano ancora ko e Bologna allunga in vetta, colpo Napoli a Trento

Milano giù a Brescia

Se la capolista continua la sua corsa in testa alla classifica, arriva invece il secondo ko di fila per l'Olimpia Milano (ora a -4 dal primo posto): l'EA7 si ferma anche a Brescia denotando un'evidente stanchezza fisica per i tanti impegni ravvicinati. Contro la Germani arriva il sesto ko in campionato con i padroni di casa che gioiscono con Cournooh (17 punti) e una difesa eccellente. Della sconfitta dei milanesi non riesce ad approfittare Tortona, battuta nettamente al di là del risultato a Sassari. Sardi con un grande Bendzius (22 punti e 6 bombe a segno), non basta alla Bertram un super Christon (20 punti). Scafati batte invece Trieste in un autentico spareggio salvezza: campani avanti 51-40 all'intervallo lungo, Thompson (doppia doppia), Okoye e Logan trascinano i gialloblù che nel secondo quarto prendono 11 punti di vantaggio (51-40), nel terzo subiscono un pericoloso controbreak giuliano (6-24 per il 57-64), poi nell'ultimo periodo vanno a vincere con pieno merito.

Colpo Napoli a Trento

Sorprendente vittoria di Napoli a Trento: le Aquile non riescono a volare, super Howard (7/10 da 3) stende i trentini. La Reyer Venezia annichilisce Reggio Emilia nei primi due quarti. Veneti che volano al 20' sul 52-29, poi gestiscono il vantaggio fino al 78-69 finale. Altra partita senza storia a Brindisi dove i pugliesi arrivano a quota 100 con una facilità impressionante: Treviso si sveglia nell'ultimo quarto ma la potenza di fuoco della Happy Casa non lascia scampo. Varese, infine, parte malissimo contro Verona (8-21) poi pian piano rientra ed allunga nel finale trascinata dalla sua gente (98-94).