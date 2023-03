Diretta Olimpia Milano-Reyer Venezia LBA: dove vederla in streaming

Rituffarsi nel campionato per cancellare le difficoltà europee. È questo l'obiettivo di Olimpia Milano e Reyer Venezia, che domenica si affronteranno nel big match della 24^ giornata di Serie A. La squadra di Ettore Messina ha vissuto in settimana la matematica eliminazione dai Play Off di Eurolega, causata dalle sconfitte contro Anadolu Efes e Maccabi Tel-Aviv. Non è bastata dunque la grande rincorsa dell'ultimo periodo all'Olimpia, che negli ultimi due turni di Serie A è stata battuta da Virtus Bologna e Brescia e ora deve ripartire per tenere il ritmo della Virtus capolista e non rischiare di subire l'aggancio di Tortona terza. Anche Venezia viene dal k.o. subito a Riga contro gli ucraini del Prometey nell'ultima giornata della regular season di Eurocup, che ha fatto chiudere gli orogranata al sesto posto del Gruppo A e determinato l'accoppiamento con l'Hapoel Tel-Aviv per i Play Off. Situazione diversa invece in campionato per gli uomini di Neven Spahija, reduci dai successi su Verona e Reggio Emilia e appaiata a Trento all'ottavo posto della classifica, l'ultimo valido per garantirsi l'accesso alla post-season. Tutto questo in una serata speciale per l'Olimpia e per Dan Peterson. Nell'intervallo lungo, infatti, si terrà la cerimonia del ritiro della canotta biancorossa numero "36", l'anno di nascita della società e del coach americano. L'Olimpia Milano ha scelto di celebrare e festeggiare così una delle più grandi leggende della sua storia.