Bologna ko, ma Milano perde ancora e 'rovina' la festa a Dan Peterson

ROMA - Risultati a sorpresa nella 24ª giornata della Serie A di basket , in cui perdono le prime due della classe. Bologna si ferma a Trieste : la classica buccia di banana per i bianconeri della Virtus che, evidentemente, hanno preso sotto gamba l'impegno triestino. Vincono Terry (19 punti e 14 rimbalzi, 29 di valutazione) ed il grande cuore di una squadra che non ha mai smesso di lottare nonostante il livello tecnico. La tripla sbagliata da Belinelli , all'ultimo secondo, un segno profetico di una partita trascinatasi sempre sui binari dell'equilibrio.

Olimpia ancora ko

Ma se Atene piange, Sparta di certo, non ride. L'Olimpia, infatti, non approfitta dello stop della capolista e viene battuta in casa dall'Umana Venezia proprio nel giorno del ritiro della maglia numero 36 di Dan Peterson. "Purtroppo non siamo riusciti a rendere omaggio ad un allenatore leggendario che ha fatto la storia della nostra società" è l'amaro commento di coach Ettore Messina dopo la terza sconfitta di fila della sua squadra, che resta a -4 dalla vetta. Non servono i 23 punti di Napier, Tessitori e Willis guidano gli orogranata al colpaccio e Milano viene così agganciata al secondo posto dalla Bertam Tortona, che fa invece per intero il suo dovere e ferma il cammino di Brindisi (Harper e Christon superlativi, non basta ai pugliesi il solito Perkins). Negli altri match odierni successi per Verona (87-74 con Sassari); Reggiana (78-70 con Scafati); Trento (84-70 sul campo di Pesaro) e Varese (97-95 sul parquet di Treviso).