Diretta Reyer Venezia-Tortona LBA: dove vederla in streaming

Uno dei match più intriganti della 25^ giornata di Serie A UnipolSai è quello che si disputa al Taliercio tra Umana Reyer Venezia e Bertram Yachts Derthona Tortona. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie consecutive, nell'ultimo turno hanno espugnato il Forum, e sono in piena lotta per una qualificazione ai playoff; mentre gli ospiti vincendo in casa contro Brindisi hanno agganciato al secondo posto l'Olimpia Milano. Per coach Ramondino sarà la prima uscita dopo il rinnovo del contratto fino al 2026, arrivato in settimana. Un forte segnale da parte della società piemontese che dà continuità a un progetto che sta risultando vincente. All'andata proprio Tortona vinse 77 a 61 contro Venezia, una partita dominata a partire dal secondo quarto, dove il migliore della serata fu Semaj Christon, autore di 18 punti. Alla Reyer non bastarono i 21 punti di Jayson Granger. Dato il periodo di forma di Venezia e la voglia di Tortona di continuare a lottare con le prime della classe, sicuramente non mancherà lo spettacolo.