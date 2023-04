Caos Varese, Scola: "Sanzione? Siamo certi che sarà revocata"

VARESE - "Ribadiamo la nostra massima fiducia per la giustizia sportiva e il profondo rispetto per le sue decisioni. Siamo certi che in Appello sarà approfondita meglio la vicenda e la sanzione sarà revocata: stiamo già lavorando al ricorso per far risaltare la correttezza del nostro operato". Sono le dichiarazioni dell'ad della Pallacanestro Varese , Luis Scola , in merito alla penalizzazione di 16 punti in classifica inflitta ieri dal Tribunale Federale al club biancorosso, ora ultimo in Serie A e con lo spettro retrocessione a un passo.

Varese non ci sta

In un comunicato, il club dieci volte campione d'Italia "ribadisce che l’irregolarità formale che le è stata contestata non è stata commessa dai propri dirigenti. E in ogni caso, l’irregolarità contestata non ha generato alcun vantaggio per la Società; non ha inciso in alcun modo sull’iscrizione al campionato in corso; non riguarda i rapporti con gli attuali tesserati, bensì con un ex giocatore". La società lomabrda sottolinea inoltre di aver "saldato tutte le pendenze dovute già da molti mesi. Alla luce di tali evidenze, la sanzione ipotizzata per la suddetta eventuale irregolarità di carattere amministrativo risulta sproporzionata e tale da alterare il risultato sportivo e compromettere lo stesso futuro della Società".