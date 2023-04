Diretta Verona-Scafati LBA: dove vederla in streaming

Una delle partite più attese della 28^ giornata di Serie A UnipolSai è quella tra Tezenis Verona e Givova Scafati. Si affrontano due squadre in piena lotta salvezza, con i padroni di casa reduci dall’importante successo in volata sul parquet di Trento, mentre gli ospiti hanno perso, ma dando filo da torcere alla capolista Virtus Bologna. Da non perdere il confronto in campo tra il veterano David Logan e il talentuoso Karvel Markeese Anderson, e sotto al ferro attenzione ai muscoli di Trevor Thompson e Taylor Lynn Smith. All’andata ad avere la meglio fu Scafati, che conquistò la prima vittoria in campionato, grazie alle ottime prestazioni di David Logan e Riccardo Rossato. Chi riuscirà a compiere un’ulteriore passo verso la salvezza?