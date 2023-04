Caso Varese: depositato il reclamo contro la penalizzazione di 16 punti

Varese, c'è la nota del club

"Nel doveroso rispetto del lavoro svolto dagli organi di giustizia federale, la Società ritiene che sussistano elementi giuridici solidi e sufficienti per revocare la condanna per frode sportiva e cancellare, o comunque rimodulare, le sanzioni deliberate nel primo grado di giustizia", si legge in una nota del club, scivolato all'ultimo posto della classifica di Serie A e a rischio retrocessione. "L'amministratore delegato e azionista di maggioranza Luis Scola, subentrato come azionista successivamente allo svolgimento dei fatti contestati, è consapevole che la vicenda deve essere giudicata con la massima attenzione, a tutela della regolarità del campionato e dell'immagine di tutto il movimento. Tuttavia, dopo aver fatto tutte le opportune indagini interne - prosegue il comunicato del club biancorosso - può affermare con certezza che Pallacanestro Varese non si sia resa responsabile di alcuna frode sportiva; la società confida di dimostrare in sede di appello questo convincimento". Ora la palla passa alla Corte federale di Appello che, il prossimo 26 aprile alle ore 15.30 presso la sede federale in Via Vitorchiano 113 a Roma, dovrà esaminare il reclamo proposto da Varese.