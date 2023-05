Dinamo Sassari, Bucchi suona la carica: "Vogliamo il quarto posto"

SASSARI - "Loro si giocano il primo posto in classifica mentre noi vogliamo mantenere la nostra quarta posizione. La squadra va a Milano consapevole delle molte difficoltà ma sapendo di aver fatto un buon lavoro e volendo conservare la nostra posizione in classifica". Così Piero Bucchi , coach della Dinamo Sassari , pronto a tagliare il traguardo delle 750 panchine in serie A, presenta così la sfida di domenica al Forum contro l' Olimpia Milano .

Sassari fiuta l'impresa al Forum

Dopo 8 vittorie consecutive in casa, la Dinamo cerca l'impresa della stagione per difendere il quarto posto e il fattore campo nei quarti di finale. "Credo che la squadra abbia fatto uno sforzo notevole, un basket divertente oltre che produttivo", sottolinea Bucchi che poi aggiunge: "C'era la voglia di essere sempre competitivi e questa è una cosa che mi rende molto contento. E ora vogliamo fare un finale di stagione importante".

Bucchi: "Jones? Sta meglio". Su Dowe...

La Dinamo affronterà domani Milano con un Jones in crescita, come confermato da Bucchi: "Deve trovare continuità ma ora sta meglio". Protagonista della riscossa sassarese è anche Dowe: "Chris ha fatto dei miglioramenti notevoli, ha capito come guidare la squadra, con il suo rientro siamo diventati anche più competitivi. Sta giocando bene, mi auguro che continui, in questo momento ha preso fiducia".