Diretta Milano-Pesaro LBA: dove vederla in streaming

La sfida tra l’Olimpia Milano di Ettore Messina e la Carpegna Prosciutto Pesaro dell’ex Jasmin Repesa dà il via ai playoff della Serie A UnipolSai 2022/23. Da una parte i detentori del titolo che vincendo nell’ultima giornata, in casa contro Sassari, hanno chiuso la regular season al primo posto; dall’altra la testa di serie numero otto, che ha conquistato i playoff grazie al successo casalingo contro Tortona e alla sconfitta di Brescia a Scafati. I precedenti stagionali in regular season sorridono all’Olimpia, che all’andata ha espugnato la Vitrifrigo Arena col punteggio di 71 a 85, al ritorno la vittoria è stata ancor più netta con il risultato finale di 102 a 70. Da non perdere anche le altre tre serie dei playoff: Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari, Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi e Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino.